Lucas Verthein terminou a prova do skiff simples masculino em 7min24s52 - Divulgação / CBR

Lucas Verthein terminou a prova do skiff simples masculino em 7min24s52Divulgação / CBR

Publicado 16/03/2024 11:40

Rio - Os brasileiros Lucas Verthein e Beatriz Tavares garantiram duas vagas olímpicas no remo para o Brasil na manhã deste sábado. Os atletas do Botafogo venceram no skiff simples masculino e no skiff simples feminino e vão representar o país nas Olimpíadas de Paris 2024.

Na primeira final do dia, Bia conquistou a medalha de ouro na prova feminina, deixando para trás, a mexicana campeã dos Jogos Pan-Americanos, Kenia Lechuga. Neste sábado, na Lagoa Rodrigo de Freitas, no Rio de Janeiro, ela completou a prova em 8min13s54, contra 8min16s31 de Kenia. A terceira posição ficou com a argentina Maria Sol, com 8min17s47.

Beatriz Tavares terminou a prova do skiff simples feminino em 8min13s54 Satiro Sodré / CBR Em seguida, Lucas Verthein liderou o skiff simples masculino do início ao fim e confirmou o favoritismo para conquistar a vaga. No currículo, ele já tem o título dos Jogos Pan-Americanos em 2023 e a semifinal olímpica de 2021.

Lucas encerrou a prova em 7min24s52, bem à frente do segundo colocado, o uruguaio Bruno Berriolo, com 7min30s60. Em terceiro lugar, o paraguaio Javier Insfran com 7min38s22.

O Brasil ainda teve chance de conquistar mais duas vagas para Paris 2024, mas não conseguiu. No skiff duplo peso leve feminino, com Isabelle Falck e Manu Abreu, ficou em quarto lugar. Já no masculino, Evaldo Becker e Pedro Turchtengen ficaram em terceiro.