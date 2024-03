Vini Jr foi, mais uma vez, destaque do Real Madrid no Campeonato Espanhol - Divulgação / Real Madrid

Publicado 16/03/2024 14:30

Espanha - O Real Madrid superou o Osasuna por 4 a 2, fora de casa, na 29ª rodada da La Liga, neste sábado (16), e continua firme no topo da tabela do Campeonato Espanhol. Vini Jr comandou a vitória do clube merengue no Reyno de Navarra, com dois gols marcados, e foi eleito o melhor em campo.



O primeiro de Vini Jr abriu o placar do jogo logo aos três minutos. Já o segundo foi um golaço que consolidou a vitória, na segunda etapa. Os outros gols do Real Madrid foram marcados por Carvajal e Brahim Díaz. Budimir e Muñoz descontaram para o Osasuna.

O brasileiro, porém, recebeu mais um cartão amarelo por reclamação e desfalcará o clube merengue na próxima rodada do Campeonato Espanhol, dia 31 de março. Ele chegou a rir na frente do árbitro antes de levar a advertência.

Com a vitória, o Real Madrid abriu dez pontos de vantagem sobre o vice-líder Girona, que ainda não entrou em campo nesta rodada.