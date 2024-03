Jogadores da Costa Rica comemoram um dos gols que classificou o país para a Copa América - Orlando Sierra / AFP

Publicado 24/03/2024 14:15

Rio - A seleção brasileira conheceu, na noite do último sábado (24), seu primeiro adversário na Copa América. A Costa Rica derrotou Honduras por 3 a 1, pelos playoffs da Liga das Nações da Concacaf, e garantiu vaga no grupo D da competição, onde enfrentará o Brasil na primeira rodada, além de Paraguai e Colômbia, que completam a chave.



A Copa América deste ano será disputada nos Estados Unidos e irá contar com seis convidados da Concacaf. Além dos anfitriões, México, Panamá e Jamaica já haviam se classificado através da Liga das Nações. No último sábado, junto da Costa Rica, o Canadá também se garantiu na competição, ao vencer Trinidad e Tobago por 2 a 0.



O Brasil inicia sua trajetória na Copa América no dia 24 de junho, em Inglewood, na Califórnia, contra a Costa Rica. Depois, enfrenta o Paraguai, no dia 28, e finaliza sua participação na fase de grupos pegando a Colômbia, dia 2 de julho.



Confira os grupos da Copa América

GRUPO A: Argentina, Peru, Chile, Canadá

GRUPO B: México, Equador, Venezuela , Jamaica

GRUPO C: Estados Unidos, Uruguai, Panamá, Bolívia

GRUPO D: Brasil, Colômbia, Paraguai, Costa Rica