João Cancelo em campo pelo Manchester City - OLI SCARFF/AFP

Publicado 24/03/2024 16:45 | Atualizado 24/03/2024 16:45

Espanha - Atualmente no Barcelona, o lateral João Cancelo voltou a se destacar, após saída conturbada do Manchester City. Em entrevista ao jornal "A Bola", o português disse que não se arrependeu de ter deixado os 'Citzens' e não poupou críticas à Pep Guardiola, acusando o treinador espanhol de ter mentido ao indicar que o lateral teve problemas de relacionamento com Nathan Aké e Rico Lewis.

"Mentiras foram contadas! Nunca fui um mau companheiro para eles. Pode perguntar tanto ao Aké como ao Rico. Não tenho nenhum complexo de superioridade ou inferioridade em relação a eles, mas é a opinião do mister.", disse Cancelo.

Na época, Guardiola revelou que o português não havia ficado feliz com as chances que o holandês e o garoto da base do clube inglês vinham ganhando. Entretanto, Cancelo rebateu dizendo que não preferiu entrar em um embate público, devido ao peso que o espanhol tem. Na Inglaterra, o português foi gradativamente perdendo espaço no Manchester City, mesmo depois de ter sido um dos principais jogadores da equipe na temporada 21/22.

"Fiquei (triste) porque não é verdade. Acho que o Manchester City foi um bocado ingrato comigo ao falar isso, porque fui um jogador muito importante nos anos em que lá estive. Nunca faltei com o meu compromisso com o clube, com os torcedores e sempre dei tudo de mim. Lembro de uma fase em que fui assaltado, me agrediram e no dia seguinte estava a jogar contra o Arsenal. São coisas que não se esquecem. Deixei a minha mulher e a minha filha sozinhas em casa apavoradas."

"As pessoas só vão se lembrar disso porque o mister Guardiola tem muito mais força do que eu quando diz alguma coisa e eu prefiro estar na minha. Prefiro saber que estou dizendo verdade. Me sinto realizado com aquilo que fiz. Sou uma pessoa transparente, nunca menti. A vida segue e desejo que corra tudo bem a eles, porque enquanto lá estive desfrutei do meu futebol e do clube."

Antes de ter uma trajetória de altos e baixos no Manchester City, o português se destacou na Juventus, ganhando projeção mundial. Após sua passagem pela Inglaterra, foi emprestado ao Bayern de Munique, onde permaneceu por um curto período e não conseguiu repetir as boas atuações no clube alemão. Nesta temporada, foi emprestado novamente, dessa vez para o Barcelona, lugar que se diz feliz.

"Não estou arrependido, mesmo que o City tenha ganho a Champions. Sinto que fiz a escolha certa, que fui para um clube que realmente me queria, mesmo antes de renovar contrato. Foi um clube que me deu muito nos seis meses em que estive lá. Lidei com grandes jogadores e o clube é espetacular. Depois, vim para aqui, baixei o salário e não estou incomodado com isso minimamente. Esta foi a terceira vez que estive para vir para o Barcelona e finalmente estou aqui."