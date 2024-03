Dorival Júnior comandou o treino com os reservas da seleção brasileira no jogo contra a Inglaterra - Rafael Ribeiro/CBF

Dorival Júnior comandou o treino com os reservas da seleção brasileira no jogo contra a InglaterraRafael Ribeiro/CBF

Publicado 24/03/2024 14:32

titulares ficaram no hotel, quem entrou em campo, como Endrick, autor do gol do amistoso, foi a campo neste domingo (24). Na manhã seguinte à vitória por 1 a 0 sobre a Inglaterra no estádio de Wembley, a seleção brasileira treinou no CT do Arsenal. Enquanto os, quem entrou em campo, como Endrick, autor do gol do amistoso, foi a campo neste domingo (24).

"Dormi muito bem. Tinha treino hoje de manhã e dormi cedo, com a consciência tranquila, de trabalho bem feito. Agora, vamos em busca da segunda vitória", disse Endrick em entrevista à CBF TV.



À noite, a delegação embarca para Madrid, onde a seleção brasileira enfrentará a Espanha na terça-feira (26). A tendência é que Dorival Júnior faça algumas mudanças na equipe titular, devido à questão física e também para avaliar outros nomes.



Fica também fica a dúvida se Richarlison, que não está 100% fisicamente, terá condições de atuar. Caso sim, pode entrar no lugar de Raphinha.



"A mesma equipe (Espanha) atuou ontem, com 24h a mais de descanso, por isso que precisamos repensar uma escalação para o jogo seguinte. Primeiro, avaliarmos por completo nosso elenco e depois continuar a buscar, com treinamentos, com uma condição que nos dê e facilite, a quem for a campo, tentar entrar e manter esse ritmo que apresentamos", afirmou Dorival em coletiva de imprensa no sábado, após a vitória na estreia.