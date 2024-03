Marlon Freitas - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 24/03/2024 20:23

Rio - O Vasco continua tentando a contratação de Marlon Freitas, porém, o Botafogo faz "jogo duro". De acordo com informações do portal "GE", o Alvinegro conta com o volante e não pretende liberá-lo, ainda mais para um rival direto da mesma cidade.

O Cruz-Maltino insiste na contratação devido a um pedido de Ramón Díaz. Apesar do Botafogo tem muitas opções para o setor, Marlon continua bem avaliado, principalmente, porque o clube carioca disputa a Libertadores, a Copa do Brasil e o Brasileirão. Marlon Freitas tem contrato até o fim de 2025 com o clube de General Severiano.

Em relação ao Vasco, o setor é considerado carente. O Cruz-Maltino teve as lesões de Jair e de Paulinho, que só deverão voltar aos gramados somente no fim da temporada. Com isso, o clube precisa de mais opções para a posição.

Revelado na base do Fluminense, Marlon Freitas passou por Samorin, da Eslováquia, pelo Criciúma e pelo Botafogo, de Ribeirão Preto, até chegar ao Atlético-GO em 2020. No Dragão, o volante viveu seu melhor momento, atuando por três temporadas. Em 2023, chegou ao Botafogo. No total, entrou em campo em 78 partidas, fez quatro gols e deu seis assistências pelo Alvinegro.