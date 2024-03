Mourinho está sem clube desde sua saída da Roma, da Itália - AFP

Mourinho está sem clube desde sua saída da Roma, da ItáliaAFP

Publicado 24/03/2024 17:18

Portugal - Desempregado desde o início do ano, quando foi demitido da Roma , o treinador José Mourinho manifestou desejo de retornar à beira do campo. A ideia do português é encontrar um novo clube para treinar a partir de junho e iniciar a próxima temporada com um novo desafio em sua carreira.

"Zero, zero (novidades sobre o meu futuro). Não tenho clube, estou livre. Mas quero trabalhar no verão (europeu). Quero trabalhar.", frisou Mourinho.

Presente em Portugal para a etapa da MotoGP no país, o 'Special One' não descartou retornar a terras lusitanas.

Seu último trabalho por lá foi no Porto, onde dirigiu o clube entre 2002 e 2004, tendo a Liga dos Campeões como sua principal conquista. Além dos Dragões, Mourinho dirigiu o Benfica, em 2000, e o União de Leiria, em 2001.

"Nunca diga não, principalmente no futebol. A minha vida é futebol, posso treinar em qualquer lado e não tenho problemas.", finalizou.