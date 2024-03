Publicado 24/03/2024 15:30



Andreas Pereira teve uma grande missão em sua segunda partida pela seleção brasileira e correspondeu à expectativa, ao fazer a jogada do gol da vitória por 1 a 0 sobre a Inglaterra, sábado (23) em Wembley . O jogador do Fulham, que entrou no segundo tempo no lugar de Lucas Paquetá, o melhor jogador da partida, fez valer a oportunidade que ganhou do técnico Dorival Júnior para, enfim, atuar por seu país.

"(Tenho) uma gratidão imensa ao professor por me dar essa oportunidade de estar aqui com os outros jogadores. Representar o Brasil é um sonho de criança. É um dia muito feliz para mim e para minha família", celebrou.

Com dupla cidadania, ele disse não à Bélgica para ter uma chance real na seleção brasileira, que demorou a chegar. Convocado em 2018 por Tite, ele estreou no 5 a 0 sobre El Salvador, mas só agora teve o primeiro desafio. E foi justamente com um técnico que trabalhou com ele em um momento complicado.

Dorival chegou a comandar Andreas em 2022, nos últimos momentos do jogador pelo Flamengo, que optou por não comprá-lo devido à pressão da torcida. Vilão da perda do título da Libertadores de 2021 para o Palmeiras, com o erro que permitiu Deyverson marcar o gol do título na prorrogação, o jogador se reencontrou no Fulham.

As boas atuações o levaram de volta à seleção brasileira para reencontrar Dorival, que aposta em Andreas do meio para a frente. Mas o jogador lembra que pode contribuir também em outras funções.

"O professor sabe que eu posso ajudar como volante, como segundo volante, como meia. Estou aqui pra somar com as minhas qualidades, para fazer o meu melhor", garantiu.