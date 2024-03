Raphinha, jogador do Barcelona e da seleção brasileira - Pau Barrena / AFP

Publicado 24/03/2024 15:13

Rio - O Al Hilal, do técnico Jorge Jesus, está de olho no atacante Raphinha, do Barcelona. Segundo o jornal espanhol "Sport", a equipe dos brasileiros Neymar, Malcom, Michael e Renan Lodi está disposta a oferecer 100 milhões de euros (R$ 540 milhões) pelo jogador. A publicação relata que o salário de Raphinha no clube saudita será o triplo do que ele recebe atualmente no Barça.

Ainda de acordo com o periódico, o Barcelona, que vive grave crise econômica e precisa urgentemente de receitas, tem tudo para aceitar os termos e negociar o camisa 11 da Seleção. Além disso, a venda ajudaria a equipe blaugrana a conseguir equilibrar suas contas até o retorno ao estádio Camp Nou, que atualmente está em reforma.

No entanto, o diário aponta que Raphinha não tem interesse em deixar o clube catalão, algo que Deco, ex-empresário do jogador e atual diretor de futebol do Barcelona admite que será difícil, caso surja uma proposta pelo brasileiro.

"Se o Barça quiser vender Raphinha, deverá convencer o jogador que o melhor para todas as partes seria uma mudança de ares. Mas isso não vai ser fácil, e o clube está plenamente consciente disso", disse Deco.

Raphinha está no Barcelona desde 2022, quando foi comprado por 58 milhões de euros (R$ 316 milhões na cotação da época), vindo do Leeds United, da Inglaterra. Desde então, o brasileiro jogou 78 partidas pelo Barça, marcou 15 gols e anotou dez assistências.