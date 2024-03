Endrick - Rafael Ribeiro / CBF

Rio - O jornal espanhol "Sport", de Barcelona, relembrou e lamentou a negociação frustrada do maior clube da cidade com Endrick, após o jovem, de 17 anos, ter sido decisivo na vitória do Brasil sobre a Inglaterra, em amistoso em Wembley. A publicação lembrou da indicação de Xavi Hernánez e afirmou que o jovem ficou empolgado com o Barça.

"O jovem ficou alucinado com o Barcelona e não era para menos. O que era para ser, a princípio, um encontro casual, acabou se transformando em uma conversa formal entre atacante, representantes e o treinador blaugrana, que explicou a Endrick e seus pais qual era o projeto do clube. Xavi foi muito direto e explicou a Endrick o que ele pensava do jogador, que era considerado o melhor atleta nascido em 2006 na América do Sul. O que aconteceu de fato é que Xavi 'abriu as portas' do Barça ao aprendiz de craque", citou o jornal.

No entanto, o Barcelona acabou não avançando nas negociações, e o Real Madrid acabou finalizando a compra do jovem. No total, o valor desembolsado poderá chegar a 72 milhões de euros (cerca de R$ 400 milhões na cotação da época). Endrick irá defender o Palmeiras até julho.

"O resto é história. O Barcelona, na hora do 'vamos ver', não deu o passo adiante e não fez proposta formal ao Palmeiras, mesmo que, naquele momento, pudesse negociar abaixo da cláusula de rescisão de 60 milhões de euros", finalizou.