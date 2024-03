Paquetá não figurou nas últimas listas de convocados por estar sendo investigado por possíveis violações de apostas esportivas. - Rafael Ribeiro / CBF

Paquetá não figurou nas últimas listas de convocados por estar sendo investigado por possíveis violações de apostas esportivas.Rafael Ribeiro / CBF

Publicado 24/03/2024 13:10

Retornando à seleção brasileira após nove meses, Lucas Paquetá foi um dos destaques do Brasil na vitória em cima da Inglaterra por 1 a 0, no último sábado (23), em Wembley. O meia foi bastante participativo no amistoso, tanto na parte defensiva quanto na ofensiva. O camisa 7 celebrou sua volta e valorizou o triunfo.

"A gente sabia muito da dificuldade do jogo de hoje, a gente conversou e se preparou muito. O diferencial foi isso, o nosso espírito dentro de campo, entender o nosso momento mas também respeitar a camisa que a gente veste, não ter medo, ter coragem de ir para cima. Foi o que a gente fez, foi um jogo muito bom da Seleção.", declarou Paquetá.

O último jogo de Paquetá pela Seleção havia sido em junho do ano passado, na derrota por 4 a 2 em amistoso para o Senegal, ainda sob o comando do técnico interino Ramon Menezes. Nas convocações seguintes, o jogador do West Ham não esteve presente por estar sendo investigado pela federação inglesa de futebol (FA) por possíveis violações de apostas esportivas.

"Estou muito feliz por voltar a vestir essa camisa. Todas as vezes que fiquei de fora, torci bastante, e agora voltando tentei fazer o meu melhor e ajudar a equipe."

O Brasil volta a campo na terça-feira (26), quando encara a Espanha. O amistoso está marcado para às 17h30 (de Brasília), no Santiago Bernabéu, em Madri. Para Paquetá, mesmo com a vitória, ainda há ajustes a serem feitos para enfrentar a seleção espanhola.

"Algumas coisas a gente pode melhorar e vai melhorar, mas estou muito contente com a atuação da equipe e principalmente com a vitória", finalizou.