Vitor RoqueDivulgação / Barcelona

Publicado 25/03/2024 10:00 | Atualizado 25/03/2024 10:00

Rio - O empresário do atacante Vitor Roque, André Cury, negou que o brasileiro, de 19 anos, tenha possibilidades de deixar o Barcelona. O agente afirmou que o jovem tem recebido sondagens de clubes que desejam desembolsar até 50 milhões de euros (algo em torno de R$ 270,39 milhões) pelo jogador. Porém, sua cabeça está no clube catalão.

"A verdade é que tem uma fila de clubes dispostos a pagar € 50 milhões agora mesmo pelo Vitor Roque. O Vitor não irá a lugar nenhum mesmo que esteja emprestado. Ele está determinado a ter sucesso no Barça", afirmou em participação no programa de TV espanhol "Què T'hi Jugues".

Vitor Roque chegou ao Barcelona em janeiro e entrou em campo em apenas 11 partidas, marcando duas vezes. Cury ressaltou a satisfação do atacante no clube espanhol e também a aprovação por parte de Xavi Hernández, treinador do Barça.

"Vitor está muito feliz no Barça e não tem chance de empréstimo. Ele está muito bem física e mentalmente e espera mais minutos para provar isso em campo. Xavi o ama muito", finalizou.