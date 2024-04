Torcedora do San Lorenzo é flagrada imitando macaco em direção à torcida do Palmeiras - Reprodução de vídeo

Torcedora do San Lorenzo é flagrada imitando macaco em direção à torcida do Palmeiras Reprodução de vídeo

Publicado 05/04/2024 13:31

Logo na primeira rodada, a fase de grupos da Libertadores teve o primeiro caso de racismo contra brasileiros em 2024. Foi na Argentina e o San Lorenzo pediu desculpas ao Palmeiras pela atitude de uma torcedora, flagrada imitando um macaco em direção aos palmeirenses na arquibancada, no empate entre os dois times em 1 a 1, na quarta-feira (3).



Na carta, o San Lorenzo repudiou o racismo e prometeu apurar o caso.



"(...) entendendo que o futebol sul-americano e mundial deverá erradicar de uma vez por todas atitudes como estas que vão contra toda a relação desportiva e em nosso ideal de que o futebol é base integradora. Aproveitamos a oportunidade para oferecer mais sinceras desculpas a todo o povo do Palmeiras, , colocando à disposição em breve os resultados finais da nossa investigação", diz o texto.



No ano passado, torcedores do San Lorenzo também foram flagrados imitando macaco durante o confronto contra o São Paulo, no Morumbis. Os dois racistas foram retirados da arquibancada e tiveram a prisão preventiva decretada.





Veja a carta do San Lorenzo ao Palmeiras





"Eu me dirijo a vocês para levar ao vosso conhecimento o seguinte:

Que diante do ato repudiável que aconteceu no estádio, onde uma mulher efetuou atos racistas, condenamos em sua imediata individualização.



Após isso, vamos proceder sem mais para sua suspensão preventiva dos direitos sociais e desportivos, impossibilitá-la de entrar futuramente em toda instalação do clube, caso não seja sócia. Em seguida e no caso de ser sócia, levantaremos seus antecedentes com o material gráfico, para nosso Tribunal de Ética e Disciplina para que adotem as medidas correspondentes.



Deixamos claro nosso mais absoluto repúdio a ações como a mencionada, entendendo que o futebol sul-americano e mundial deverá erradicar de uma vez por todas atitudes como estas que vão contra toda a relação desportiva e em nosso ideal de que o futebol é base integradora, como mostraram os fundadores do Club Atlético San Lorenzo de Almagro, e ausente de questões que nada tem a ver com uma disputa desportiva.



Aproveitamos a oportunidade para oferecer mais sinceras desculpas a todo o povo do Palmeiras, a todos vocês, colocando à disposição em breve os resultados finais da nossa investigação, deixando expressamente estabelecido que o Club Atlético San Lorenzo de Almagro não endossa, ratifica nem compartilha de atitudes como as ocorridas.



O racismo, xenofobia e intolerância não são parte dos valores que pretendemos passar para nosso povo e faremos valer isso defendendo o respeito universal a toda diferença racial, de sexo, etnia, língua, religião e cultura."