Narrador Paulo Andrade deixou a ESPN para assinar com a GloboDivulgação/Disney

Publicado 05/04/2024 22:30

Rio - Paulo Andrade já tem data marcada para estrear no Grupo Globo. O jornalista comandará a narração do jogo entre São Paulo e Fortaleza, válido pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. A informação foi confirmada pelo próprio Paulo Andrade, por meio das redes sociais.

"Estarei em São Paulo x Fortaleza, ao vivo no SporTV e no Premiere, no sábado, dia 13 de abril, na primeira rodada do Brasileirão 2024. Com direito a "friozinho na barriga" de estreia. Vamos juntos!", escreveu Paulo Andrade.

A partida em questão acontecerá no dia 13 de abril (sábado), às 21h, no Morumbis. Paulo Andrade estará acompanhado dos comentaristas Lédio Carmona e Alline Calandrini.