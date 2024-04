As três letras gigantes do UFC ficam expostas em praias do Rio até o evento UFC 301, em 4 de maio - Divulgação / UFC / João Miguel Jr

Publicado 05/04/2024 18:30

Rio - Devido ao sucesso da primeira parada do “Tour das Letras” em Copacabana, o UFC irá prolongar a exposição de suas letras gigantes e do cinturão até o dia 21 de abril. As ações fazem parte do evento que celebra o retorno do UFC ao Rio de Janeiro, no dia 4 de maio.

As letras estarão expostas em praias da cidade para atrair os fãs até o dia do evento. Inicialmente prevista para receber o tour, a Praia do Pepino, em São Conrado, saiu da programação. Agora, o "Tour das Letras" passará pela Praia da Barra da Tijuca, a partir do dia 22 de abril, e pela Farmasi Arena, de 28 de abril até 4 de maio, quando o octógono chega ao local para o UFC 301: Pantoja x Erceg.

O evento irá contar com a segunda defesa do cinturão peso-mosca do campeão Alexandre Pantoja e com o retorno do Rei do Rio, José Aldo. O ex-campeão do peso-pena volta da aposentadoria - em agosto de 2022 - para enfrentar o 14º colocado do ranking peso-galo, Jonathan “Dragon” Martinez.



Confira a agenda atualizada:



- Praia de Copacabana – Posto 4



. Local: Estande Verão #tônoRio, da Secretaria de Estado de Turismo do Rio de Janeiro (Setur-RJ)



. Data: Até 21 de abril



* Nesta parada, os fãs também poderão ver e tirar fotos com o cinturão do UFC no Estande da Setur-RJ

- Praia da Barra Da Tijuca

. Local: Altura da Av. Do Pepê, 700



. Data: 22 a 28 de abril



- Farmasi Arena

. Local: Av. Embaixador Abelardo Bueno, 3401



. Data: 28 de abril a 4 de maio