Ángel Di María em ação durante jogo do Benfica - Patricia de Melo Moreira/AFP

Ángel Di María em ação durante jogo do BenficaPatricia de Melo Moreira/AFP

Publicado 05/04/2024 17:39

Portugal - O futuro de Ángel Di María foi um dos temas da entrevista coletiva do técnico do Benfica, Roger Schmidt, nesta sexta-feira, 5. Nesse sentido, ele ressaltou que a permanência do craque argentino "seria excelente", mas admitiu que não sabe se será possível.

"A situação do Di María é muito clara. Quando chegou no verão, foi algo muito importante para nós e para o futebol. É uma história fantástica começar na Europa pelo Benfica e, depois de uma grande carreira, voltar para o Benfica. A história é fantástica. Ele está afetado pela situação na cidade natal, pelo país, está afetado pela situação. Mas não falamos da próxima temporada", disse Roger Schmidt.

"Terá de tomar a sua decisão. Não falei com ele sobre isso. Ainda está numa forma fantástica, é um jogador muito importante, e todo o respeito por ele. Ele é muito experiente. Vai tomar a sua decisão final no verão. Ainda está num nível de topo. Mantê-lo seria excelente. Não sei se é possível", completou.

Di María tem contrato com o Benfica até junho deste ano e desejava retornar ao Rosario Central, clube que o revelou para o futebol. No entanto, grupos do narcotráfico que disputam poder na cidade de Rosário, na Argentina, o ameaçaram de morte. A família do atleta também recebeu ameaças.