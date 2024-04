Dentro das quatro linhas, McKennie deu sua 10ª assistência na temporada pela Juventus - Divulgação / Juventus FC

Publicado 05/04/2024 17:00

Itália - Meio-campista da Juventus, McKennie foi alvo de insultos racistas na vitória sobre a Lazio por 2 a 0, pela Copa da Itália, na última terça-feira. A torcida adversária proferiu ofensas ao norte-americano na casa da Juve. Na quinta (4), o clube publicou um comunicado oficial sobre o caso nas redes sociais.

De acordo com a imprensa italiana, a Juventus usará o sistema de segurança do estádio para identificar os racistas. O confronto de volta será no dia 23 de abril, no estádio Olímpico de Roma.



Dentro das quatro linhas, McKennie deu sua 10ª assistência na temporada com o passe para Vlahovic, que fechou o placar. O meia, de 25 anos, saiu no fim do duelo por uma lesão no ombro e, neste momento, foi ofendido pela torcida da Lazio.

Este, inclusive, não foi o primeiro caso de racismo na Itália em 2024. O zagueiro brasileiro Juan Jesus, do Napoli, declarou ter sido vítima de ofensas racistas por parte de Acerbi, defensor da Inter de Milão. A justiça desportiva italiana, porém, absolveu o atleta por "falta de provas".

Confira a nota da Juventus na íntegra:

"Com a confirmação do episódio pelo jogador, o clube comunica que ativou todos o procedimentos para verificar o que aconteceu e que vai cooperar totalmente com o objetivo de identificar os responsáveis e, consequentemente, tomar todas as medidas cabíveis a respeito do assunto".