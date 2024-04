Bronny James ao lado de seu pai, LeBron James, astro do Los Angeles Lakers - Getty Images

Bronny James ao lado de seu pai, LeBron James, astro do Los Angeles LakersGetty Images

Publicado 05/04/2024 16:40

Estados Unidos - Filho mais velho do astro LeBron James, Bronny anunciou nesta sexta-feira (5) que irá se inscrever para o Draft da NBA, cerimônia em que as franquias selecionam jogadores das universidades dos Estados Unidos. O recrutamento acontecerá no fim de junho. O jovem de 19 anos se declarou nove meses após sofrer uma parada cardíaca durante treino em sua universidade, o que o fez perder os primeiros oito jogos da temporada universitária.

Além do Draft, Bronny anunciou que ainda manterá sua elegibilidade na faculdade e sua entrada na NCAA, a liga universitária de basquete dos Estados Unidos.

"Tive um ano com alguns altos e baixos, mas tudo me fez crescer como um homem, estudante e atleta. Tomei a decisão de entrar no draft da NBA enquanto mantenho minha elegibilidade na faculdade, e também vou entrar no portal de transferências da NCAA. Obrigado à USC por um ano de calouro incrível, além da gratidão pela minha família, amigos, médicos, treinadores e fãs pelo apoio.", escreveu o filho de LeBron James.

Na última temporada do basquete universitário, Bronny teve um desempenho decepcionante, acumulando médias de 4,8 pontos, 2,8 rebotes e 2,1 assistências. Além disso, foram 36,6% de aproveitamento nos arremessos de quadra, em 25 jogos, segundo dados do portal “Clutch Points”, fato que pode dificultar sua escolha. Ele defendeu o USC Trojans, time da Universidade do Sul da Califórnia.

Com a entrada do jovem armador no Draft, o futuro de LeBron James entra em pauta. Isso porque a lenda do basquete já afirmou que tem sonho de jogar no mesmo time do filho antes de se aposentar. Assim, ele poderia trocar o Los Angeles Lakers pela franquia que selecionará Bronny no evento.