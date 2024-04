Felipe Melo - Marcelo Goncalves / Fluminense

Felipe MeloMarcelo Goncalves / Fluminense

Publicado 05/04/2024 14:41

Rio - Na história do Fluminense, Felipe Melo, de 40 anos, foi revelado pelo Flamengo e nutriu sentimentos diversos nos torcedores rubro-negros ao longo dos últimos anos. Ao falar sobre o clube que o revelou, o veterano afirmou que tem um carinho especial. Sobre o Tricolor, Felipe afirmou que construiu um amor verdadeiro e eterno.

"Tenho uma gratidão muito grande pelo Flamengo, pelo Cruzeiro, pelo Grêmio. Pelos clubes por que passei. Pelo Flamengo, um pouco mais, porque foi o clube que me formou. Quando eu estava no Palmeiras, o Marcos Braz (diretor de futebol do Flamengo) foi dentro da minha casa em São Paulo para me fazer uma oferta, começar uma conversa para eu ir para o Flamengo. Então eu não tenho problema nenhum em dizer que tenho muita gratidão pelo Flamengo, e ela vai ser eterna. Mas eu não amo mais o Flamengo.", contou em entrevista ao "GE".



Sobre o Fluminense, Felipe Melo afirmou que passou a amar o Tricolor. Quando chegou ao clube, o veterano passou a ter um sentimento de gratidão, porém, a profundidade da relação aumentou a sua estima pelo Flu.



"O bom de ser verdadeiro é isso. Quando eu chego no Fluminense, eu beijo o escudo, falo que amo o Fluminense? Não. Muito obrigado ao Fluminense, sempre tive muito carinho pelo Fluminense, pela história. Vou dar a vida pelo Fluminense, conquistar as coisas. Hoje eu amo o Fluminense", disse.