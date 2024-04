Sebastian Vettel deixou a Fórmula 1 em 2022 e tem experimentado outras categorias de automobilismo - Divulgação / Porsche

Sebastian Vettel deixou a Fórmula 1 em 2022 e tem experimentado outras categorias de automobilismoDivulgação / Porsche

Publicado 05/04/2024 14:06

o chefão da equipe alemã, Toto Wolff, não fechou as portas para a ideia.

De saída para a Ferrari, Lewis Hamilton sugeriu o retorno do tetracampeão Sebastian Vettel à Fórmula 1 para substituí-lo na Mercedes. E

Para Wolff, os dois anos sabáticos de Vettel, que se aposentou da categoria ao fim de 2022, podem ajudá-lo a recuperar a motivação em correr e competir, o que vinha diminuindo nas últimas temporadas do tetracampeão.



"Sebastian é alguém que você nunca pode descartar. O histórico dele é fenomenal. E, às vezes, talvez fazer uma pausa também seja bom para reavaliar o que é importante para você e aprimorar sua motivação", disse o chefão da Mercedes.



Vettel ainda não vê o retorno à Fórmula 1 como uma de suas prioridades. Ainda assim, o alemão não descartou voltar à categoria.



"Eu me aposentei da Fórmula 1 não para voltar, mas eu também diria que nunca se sabe. Obviamente, há coisas das quais eu sinto falta, que é principalmente a competição. E as coisas que eu não sinto falta, e isso não mudou. Você nunca sabe onde a vida vai te levar, então talvez ela me leve para atrás do volante, mas talvez não", afirmou em entrevista recente ao canal de TV Skysports.