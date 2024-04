Fernando Hierro - AFP

Publicado 05/04/2024 12:00

Rio - Em segundo lugar no Campeonato Saudita e com 12 pontos atrás do Al-Hilal, o Al-Nassr já começa a se preparar a próxima temporada. De acordo com informações do jornal "Marca", a equipe deverá fazer investimentos fora das quadro linhas. O desejo do time de Cristiano Ronaldo e Luís Castro é ter Fernando Hierro, de 56 anos, como diretor de futebol do clube.

No entanto, apesar do interesse, a publicação espanhola deixa clara que as negociações não são simples. Hierro trabalha atualmente no Chivas, do México, e vem recebendo elogios. O Al-Nassr já teria feito, inclusive um contato, e não teria contado com tanto interesse do espanhol.



Um dos trunfos para convencer Hierro é Cristiano Ronaldo. O atacante tem uma relação próxima com o espanhol e o considera uma pessoa idônea e com o peso necessário para o projeto do Al-Nassr. O português poderá atuar no processo de convencimento.



Assim como Cristiano Ronaldo, Fernando Hierro é ídolo do Real Madrid. Como zagueiro, o espanhol defendeu o maior campeão europeu por 14 anos. Ele colecionou títulos como três Ligas dos Campeões e cinco conquistas da La Liga.