Endrick - Joilson Marconne/CBF

Publicado 05/04/2024 08:30

Rio - A possível contratação de Kylian Mbappé, de 25 anos, pelo Real Madrid não deverá mudar o planejamento do clube espanhol em relação a Endrick. O brasileiro, de 17 anos, é aguardado pelo maior campeão europeu no meio do ano e não deverá ser emprestado para outros clubes ou deslocado para a equipe B. As informações são do portal "UOL".

O entendimento do staff do jovem é que apesar das muitas concorrências que terá, Endrick irá conquistar seu espaço nos treinos. O treinador Carlo Ancelotti acompanha o jovem e tem bastante expectativa com sua evolução no Real Madrid.



Kylian Mbappé não deverá renovar com o PSG e tem boas chances de assinar com o Real Madrid para o segundo semestre deste ano. O atacante chegaria para atuar como centroavante, ao lado de Rodrygo e Vini Jr. Com isso, Endrick inicialmente seria uma opção ao francês.



Convocado pela seleção brasileira para os amistosos contra Inglaterra e Espanha no fim do mês passado, Endrick recebeu muitos elogios pelas atuações. O atacante balançou as redes contra as duas seleções e animou bastante os torcedores do Real Madrid. A operação da sua transferência girou em torno de 72 milhões de euros (cerca de R$ 409 milhões na cotação de dezembro de 2022).