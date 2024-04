Troféu da Conmebol Libertadores - Divulgação/Conmebol

Troféu da Conmebol LibertadoresDivulgação/Conmebol

Publicado 05/04/2024 07:30 | Atualizado 05/04/2024 07:58

Rio - Após 12 anos, o Rio de Janeiro voltou a ter três representantes na fase de grupos da Libertadores. Nesta semana, Flamengo, Fluminense e Botafogo fizeram suas estreias nesta parte da competição. O começo não foi positivo e os cariocas fizeram menos pontos que em seus inícios em 2012.

Naquela ocasião, Flamengo, Fluminense e Vasco disputaram o torneio. O Tricolor foi o único a vencer. No Nilton Santos, o clube carioca derrotou o Arsenal, da Argentina, por 1 a 0. O Rubro-Negro arrancou um empate com o Lanús, na Argentina, por 1 a 1, e o Cruz-Maltino perdeu para o Nacional por 2 a 1, em Montevidéu.



Naquele ano, Fluminense e Vasco chegaram até as quartas de finais. Os cariocas foram eliminados pelos finalistas Boca Juniors e Corinthians, que era comandado por Tite, atual técnico do Flamengo, e que no fim de sagrou campeão. O Rubro-Negro deixou a Libertadores ainda na fase de grupos naquele ano.



Em 2024, nenhum dos três clubes do Rio venceu. Flamengo e Fluminense empataram fora de casa com Millonarios, da Colômbia, e Alianza Lima, do Peru, e o Botafogo perdeu no Rio para o Junior Barranquilla, no Rio. Na próxima semana, a bola volta a rolar pela competição.