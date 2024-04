Vini Jr - Giuseppe Cacace / AFP

Publicado 04/04/2024 12:51

Rio - O atacante Vini Jr, de 23 anos, é um dos destaques do Real Madrid, porém, de acordo com informações do jornal espanhol "Marca" poderá mudar de ares na próxima temporada. Paris Saint-Germain, Liverpool e Chelsea teriam interesse no brasileiro e uma proposta na casa dos 200 milhões de euros (R$ 1,09 bilhão, na cotação de hoje) poderá ser apresentada.

Caso, o Real Madrid recebe uma oferta nestes níveis e aceite, Vini Jr será protagonista da segunda maior operação financeira da história. Neymar lidera a lista tendo custado algo em torno de 222 milhões de euros em 2017 ao PSG.



Segundo a publicação, o clube francês estaria em vantagem em relação ao brasileiro e teria o desejo de contratá-lo para dar o troco no Real Madrid em relação a Mbappé. O francês deverá acertar com o clube espanhol e deixar Paris.



Vini Jr tem contrato com o Real até junho de 2027 e publicamente já reafirmou o seu desejo de continuar. Porém, os jornais europeus citam que a chegada de Mbappé poderá fazer o clube espanhol se desfazer do brasileiro. Além disso, as constantes manifestações racistas vividas pelo atacante na Espanha podem pesar.