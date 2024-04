Adryelson - Divulgação / Lyon

Publicado 05/04/2024 08:00 | Atualizado 05/04/2024 08:14

Rio - Após as informações do portal italiano "Foot Mercato" de que o zagueiro Adryelson, de 26 anos, que atuou pouco no Lyon pode mudar de ares em breve, o empresário do jogador, Leonardo Cornacini, confirmou que o atleta recebeu consultas, inclusive do futebol brasileiro, mas descartou o possível retorno do defensor para o país neste momento.

"Tivemos contatos de um clube alemão e de três clubes do Brasil na última semana. Porém, o Adryelson está feliz no Lyon, e o Lyon está feliz com o Adryelson. Não existe a possibilidade de ele voltar para o futebol brasileiro agora", revelou o empresário da LEFT Sports em entrevista ao portal "UOL".



Desde que deixou o Botafogo no fim do ano passado, o zagueiro entrou em campo em apenas três partidas, somando 50 minutos pelo clube francês. Adryelson tem contrato até junho de 2028 e tem encarado o processo como normal. O Lyon também é administrado pelo empresário John Textor.



"Há muita gente escrevendo e falando coisas que não são verdadeiras. Tudo está acontecendo conforme o planejamento. Antes de decidir pelo Lyon, nós tivemos uma conversa sobre todo o processo. O Lyon é um clube gigante. Nós sabíamos que os primeiros seis meses seriam de adaptação, o que, de fato, está acontecendo. Ele está contente na França", disse.