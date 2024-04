Astrid Wett - Reprodução / Twitter

Astrid WettReprodução / Twitter

Publicado 05/04/2024 11:00

Rio - Em uma temporada muito ruim, o Chelsea fez a alegria dos seus torcedores na última quinta-feira ao buscar uma virada nos acréscimos contra o Manchester United, em partida pelo Campeonato Inglês. Cole Palmer fez dois gols no fim e selou a vitória pro 4 a 3. A partida deixou a musa do clube londrino, Astrid Wett enlouquecida, e ela anunciou uma promoção no OnlyFans após o ocorrido.

fotogaleria

"Promoção de 85% de desconto na página para comemorar!!", publicou a beldade, enquanto ainda comemorava o resultado no estádio dos Blues.

Astrid Wett, de 23 anos, faz bastante sucesso na Inglaterra por conta do seu amor pelo Chelsea e também por sensualizar nas redes sociais. Ela tem 437 mil seguidores no Instagram.