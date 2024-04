Final da Libertadores de 2024 será em Buenos Aires - Divulgação / Conmebol

Publicado 05/04/2024 13:00

Rio - Enquanto os brasileiros decepcionaram, os argentinos começaram muito bem a fase de grupos da Libertadores. O jornal "Olé", principal diário esportivo do país, destacou o fato de os clubes do país terem iniciado suas trajetórias na competição sem nenhuma derrota.

A Argentina conta com cinco participantes na fase de grupos. River, San Lorenzo, Rosario Central, Estudiantes e Talleres. Foram três vitórias e dois empates nas estreias destes clubes na Libertadores.



O River Plate iniciou vencendo o Deportivo Táchira, na Venezuela, por 2 a 0. O Rosario Central derrotou o Peñarol, em casa, por 1 a 0, e o Talleres superou o São Paulo, também na Argentina, por 2 a 1. No outro confronto com brasileiros, em Buenos Aires, o San Lorenzo empatou com o Palmeiras por 1 a 1 e o Estudiantes também ficou no mesmo placar contra o Huachipato, no Chile.



Dos sete brasileiros que disputam a Libertadores, apenas o Atlético-MG venceu. O Galo goleou o Caracas, na Venezuela. Flamengo, Palmeiras e Fluminense empataram fora de casa com Millonarios, San Lorenzo e Alianza Lima. Grêmio e São Paulo perderam fora de casa para The Strongest e Talleres, enquanto o Botafogo foi derrotado no Rio para o Junior Barranquilla.



O Brasil conquistou os últimos cinco títulos da Libertadores com Flamengo (dois), Palmeiras (dois) e Fluminense. A Argentina não fatura a competição desde 2018, quando o River Plate foi campeão em uma final contra o Boca Juniors. Neste ano, a decisão única da competição será em Buenos Aires.