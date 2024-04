Nesta temporada, em 38 jogos, Rodrygo marcou 15 vezes e deu oito assistências - AFP

Publicado 05/04/2024 14:16

Rio - O atacante Rodrygo continua chamando a atenção do futebol inglês. O Manchester United, uma das quatro equipes do país que haviam demonstrado interesse na contratação do jogador, planeja oferecer 120 milhões de euros (cerca de R$ 655 milhões) ao Real Madrid. As informações são do jornal espanhol 'Sport'.

Com a ampla concorrência que terá com a chegada de Endrick e a possível contratação de Mbappé, Rodrygo pode ter suas chances de ser titular no Real Madrid reduzidas. Com isso, o Manchester United busca convencer o jogador a se transferir para o futebol inglês.

Por outro lado, o Real Madrid enxerga Rodrygo como "inegociável". Mesmo com as chegadas de Endrick e Mbappé, o clube merengue não planeja se desfazer do brasileiro, que é um dos grandes destaques da equipe treinada por Carlo Ancelotti.

Revelado pelo Santos, Rodrygo atua pelo Real Madrid desde 2019, e foi fundamental para a conquista da Liga dos Campeões de 2021/22. Além disso, venceu dois Campeonatos Espanhóis, um Mundial de Clubes, uma Supercopa Europeia, uma Copa do Rei e três Supercopas da Espanha. O brasileiro tem 52 gols e 37 assistências em 207 jogos clube.