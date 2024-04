Xabi Alonso - AFP

Publicado 05/04/2024 15:20

Rio - Carlo Ancelotti tem contrato com o Real Madrid até junho de 2026, porém, de acordo com informações do jornal espanhol "Relevo", o grupo do maior campeão europeu já deixou claro que deseja a contratação de Xabi Alonso para quando a passagem do italiano chegar ao fim.

Carlo Ancelotti, de 64 anos, vive bom momento à frente do Real Madrid e renovou seu vínculo com o clube, encerrando qualquer possibilidade de deixá-lo em breve. O italiano já deixou claro que não tem interesse em trabalhar em outros lugares e que se sente feliz em Madri.



Xabi Alonso, de 42 anos, foi atleta do Real e atualmente comanda a sensação do futebol europeu o Bayer Leverkusen. O clube alemão está invicto na temporada, liderando a Bundesliga com 13 pontos de vantagem para o Bayern. Além disso, sua equipe está nas quartas de final da Liga Europa.



Apesar do interesse do Liverpool, clube que o espanhol também atuou, e que perderá Klopp no fim da temporada, Xabi Alonso confirmou que irá continuar no Leverkusen na próxima temporada. Ele tem contrato até junho de 2026, justamente quando se encerra o vínculo de Ancelotti com o Real.



Xabi Alonso, treinador do Bayer Leverkusen, anunciou na sexta-feira (29/03) que continuaria no comando do clube alemão.