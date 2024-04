Rossi, do Vasco, sofreu entradas duras na partida contra o Nova Iguaçu - Reprodução

Publicado 05/04/2024 15:44 | Atualizado 05/04/2024 15:51

Rio - O Tribunal de Justiça Desportiva do Rio de Janeiro (TJD-RJ) suspendeu o lateral-direito Cayo Tenório, do Nova Iguaçu, por três jogos pela entrada dura em Rossi na vitória sobre o Vasco , em janeiro. Dessa forma, Cayo desfalca o time da Baixada na final do Campeonato Carioca, contra o Flamengo.

"Por maioria de votos, se conheceu do recurso da procuradoria e no mérito deu-lhe provimento para aplicar ao atleta Cayo Henrique Nascimento Ferreira, do Nova Iguaçu FC, a suspensão de 03 (três) jogos, quanto à imputação do art. 254 §1º I do CBJD. Voto vencido do Dr. Dilson Neves que conhecia do recurso e negava provimento, mantendo a decisão aplicada pela 5ª CDR", diz a decisão.

RAPAZ...



Cayo Tenório, do Nova Iguaçu, acertou a canela de Rossi, do Vasco, e não foi expulso.



Lembrando que esse jogo do Cariocão não tem VAR.



@CanalGOATBR pic.twitter.com/WpovjRrO6z — Goleada Info (@goleada_info) January 31, 2024

A Procuradoria também denunciou Gabriel Pinheiro, do Nova Iguaçu. O atleta também deu uma entrada forte em Rossi. Ele, porém, foi absolvido.



"Por unanimidade de votos, se conheceu do recurso da procuradoria e no mérito negou-lhe provimento, com relação ao atleta Gabriel Barbosa Pinheiro, do Nova Iguaçu FC, mantendo a absolvição aplicada pela 5ª CDR".

O árbitro João Marcos Gonçalves Fernandes, que não assinalou as faltas, também foi absolvido. Vale lembrar que ele chegou a ser afastado pela Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj).

"Por unanimidade de votos, se conheceu do recurso da procuradoria e no mérito negou-lhe provimento, com relação ao árbitro João Marcos Gonçalves Fernandes, mantendo a absolvição decisão pela 5ª CDR".

