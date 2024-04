Richarlison em ação pelo Tottenham - AFP

Publicado 05/04/2024 17:49

Inglaterra - O atacante Richarlison, convocado por Dorival Júnior na última Data Fifa para os amistosos contra Inglaterra e Espanha, voltou a sentir dores no joelho e desfalcará o Tottenham na próxima partida da Premier League, contra o Nottingham Forest, no próximo domingo (7).

A lesão do brasileiro foi confirmada pelo treinador do clube inglês, Ange Postecoglou. O treinador ressaltou, entretanto, que não aconteceu nada sério com o jogador e que ele deve voltar na rodada seguinte, contra o Newcastle, no dia 13.

"Richarlison teve um problema no joelho. Vamos dar-lhe folga neste fim de semana para que ele se recupere totalmente e esteja pronto para o Newcastle na próxima semana", informou Postecoglou, em entrevista coletiva concedida nesta sexta-feira (5).

Esta não é a primeira vez que Richarlison tem problemas no joelho. No começo de março, o atacante sofreu uma lesão na região que o deixou fora de três partidas pelo Tottenham.

Ele, entretanto, voltou a jogar no dia 16 e foi convocado por Dorival Júnior para os amistosos da Seleção contra Inglaterra e Espanha. Mesmo assim, Richarlison ficou de fora de alguns treinamentos pelo Brasil e não entrou em campo nas duas partidas.