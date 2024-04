Palestra de Dorival Júnior - Joilson Marconne/CBF

Rio - Dorival Júnior marcou presença na pré-temporada dos árbitros do futebol brasileiro. O técnico da Seleção realizou uma palestra para os 54 profissionais concentrados num hotel do Rio de Janeiro. Ele tratou de temas como a pressão no futebol, diferença entre o jogo no Brasil e na Europa e a mudança de postura de atletas e treinadores.

"O objetivo principal é com a qualidade do nosso futebol. É uma participação no sentido de tentar entender as dificuldades, os problemas enfrentados pela arbitragem, que eles nos mostrem algumas sugestões que possamos melhorar a qualidade do jogo", disse Dorival, à CBF TV.

De acordo com a entidade, esta foi a primeira vez que um treinador da seleção masculina principal participa do evento. A pré-temporada dos árbitros, aliás, chega ao fim nesta sexta-feira, 5.

Esse encontro tem uma importância muito grande que é ouvir o outro lado. É extremamente engrandecedor ainda mais vindo de um treinador que é uma referência no futebol brasileiro e é o técnico da nossa Seleção. Escutar dele suas ideias e sugestões para um caminho rumo a melhora da arbitragem é fundamental. É importante porque o árbitro também tem a voz para poder dizer aos técnicos o que eles podem fazer para todos juntos melhorarmos a qualidade do futebol brasileiro”, ressaltou o presidente da Comissão de Arbitragem da CBF, Wilson Seneme.