Courtois é goleiro do Real Madrid - Kirill Kudryavtsev/AFP

Publicado 03/05/2024 17:40

Espanha - Na entrevista coletiva desta sexta-feira, 3, o técnico Carlo Ancelotti revelou que Thibaut Courtois será titular do Real Madrid na partida contra o Cádiz. A primeira partida, então, marcará a estreia do goleiro belga na temporada 2023/24.

"Courtois está bem. Ele vai jogar amanhã. Depois de tanto tempo, é uma ótima notícia para nós que ele esteja voltando, o mesmo vale para Militão. Acho que ele pode contribuir com o que já contribuiu. Ele está muito bem e está muito animado. Estamos todos muito felizes por ele estar voltando", disse o técnico Carlo Ancelotti.

Courtois sofreu uma ruptura no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo em agosto de 2023 e precisou passar por cirurgia na época. Assim, só retornou aos treinos em fevereiro deste ano.

Ele estava perto de voltar a ficar à disposição de Ancelotti, mas sofreu uma ruptura que sofreu no menisco interno do joelho direito em março. A contusão o obrigou a passar por nova cirurgia.

O goleiro finalmente se recuperou e, na última terça-feira, 30, foi relacionado para o jogo do Real Madrid com o Bayern de Munique, válido pela Liga dos Campeões, que terminou empatado em 2 a 2 . Na ocasião, ele ficou no banco de reservas.

Agenda

Com Courtois de titular, o Real Madrid enfrentará o Cádiz neste sábado, às 11h15 (de Brasília), no Santiago Bernabéu. A partida é válida pela 34ª rodada do Campeonato Espanhol.