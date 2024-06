Nuri ?ahin é o novo treinador do Borussia Dortmund - Divulgação / Borussia Dortmund

Publicado 14/06/2024 14:39

Após anunciar a saída de Edin Terzić do cargo de treinador, o Borussia Dortmund anunciou, nesta sexta-feira (14), o substituto do alemão no cargo. Nuri Şahin, que trabalhava no clube como auxiliar fixo, assumirá o cargo de técnico de maneira efetiva, com contrato válido até junho de 2027. Alemanha -, o Borussia Dortmund anunciou, nesta sexta-feira (14), o substituto do alemão no cargo. Nuri Şahin, que trabalhava no clube como auxiliar fixo, assumirá o cargo de técnico de maneira efetiva, com contrato válido até junho de 2027.

The new man in charge, Nuri Şahin! pic.twitter.com/DghvsfneCl — Borussia Dortmund (@BlackYellow) June 14, 2024

"Desde o primeiro dia, faremos tudo o que estiver ao nosso alcance e com muita paixão para alcançar o máximo sucesso possível", comemorou Şahin.

O treinador de 35 anos é um ídolo da história do Borussia Dortmund. Ele entrou em campo 274 vezes e foi campeão de duas Copas da Alemanha com a camisa do clube alemão. Além dos Aurinegros, Sahin também defendeu as camisas de Feyenoord, Real Madrid, Liverpool, Werden Bremen e Antalyaspor.

Este será o segundo trabalho do turco como treinador de um clube. O primeiro foi no próprio Antalyaspor, clube onde se aposentou como jogador, entre 2021 e 2023. Após sua saída do comando da equipe, ele trabalhou como auxiliar técnico no Borussia Dortmund, onde conquistou o vice-campeonato da última Liga dos Campeões.