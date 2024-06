Kai Havertz celebra gol marcado no fim da primeira etapa - Divulgação / Euro 2024

Publicado 14/06/2024 18:08

Munique - A Alemanha goleou a Escócia na partida de abertura da Eurocopa 2024. Na Allianz Arena, os alemães tiveram amplo domínio do duelo e venceram por 5 a 1. Florian Wirtz, Musiala, Havertz, Füllkrug e Emre Can balançaram as redes para os anfitriões. Já os escoceses contaram com gol contra do zagueiro Rüdiger para diminuir o placar.

Os donos da casa se impuseram do início ao fim. Logo aos 10 minutos, Wirtz recebeu a bola na entrada da área e bateu rasteiro para abrir o placar. Pouco depois, Musiala ampliou. Aos 42, Gundogan sofreu pênalti que ocasionou a expulsão de Ryan Porteous e viu Havertz marcar o terceiro. A Escócia sequer finalizou em direção ao gol alemão na primeira etapa.

O segundo tempo também contou com maior volume da seleção comandada por Julian Nagelsmann. Com um a mais, Füllkrug fez o quarto aos 23. Na reta final da partida, Rüdiger, contra, marcou o gol de honra da Escócia no duelo. Nos acréscimos, Emre Can ainda mandou a bola para as redes para selar o placar em 5 a 1.

Agora, a seleção alemã se prepara para enfrentar a Hungria, na próxima quarta-feira (19), às 13h (de Brasília), em Stuttgart. Na sequência, dia 23, terá a Suíça pela frente, em Frankfurt.