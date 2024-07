Dez anos do 7 a 1: relembre declarações da seleção brasileira após a goleada

Rio - A histórica derrota do Brasil para a Alemanha por 7 a 1 , válida pela semifinal da Copa do Mundo de 2014, completará dez anos na próxima segunda-feira (8). Os jogadores e o técnico Felipão não esconderam a tristeza diante do vexame. Alguns falaram em pior dia da carreira e mostraram dificuldade para explicar o que havia acontecido. Na galeria, relembre declarações dadas depois do jogo: