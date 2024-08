Copacabana é o berço do Rei e Rainha do Mar - Januzzi Filmes

Copacabana é o berço do Rei e Rainha do MarJanuzzi Filmes

Publicado 08/08/2024 09:14

Rio - O Rei e Rainha do Mar festeja 15 anos de trajetória neste ano, e por isso prepara uma edição histórica na praia de Copacabana, nos dias 7 e 8 de dezembro. Com opções para toda a família, provas de natação no mar, corrida na areia e desafio especial, as inscrições estão disponíveis por meio do site reierainhadomar.com.br.



São diversas opções de distâncias nas águas da “Princesinha do Mar”, para iniciantes e experientes: Open (500 metros), Sprint (1 km), Classic (2,5 km), Challenge (5 km) e Super Challenge (10 km). Especialmente para a edição, o Desafio 15 Anos premiará atletas que nadarão as provas Challenge e Super Challenge, somando 15 km nos dois dias de evento.



Em 15 anos de história, o Rei e Rainha do Mar já reuniu mais de 120 mil atletas em dezenas de edições no Rio de Janeiro e outros estados, além de edição internacional. Com a chancela da Global Swim Series, que reconhece o evento como seguro, divertido e competitivo para profissionais e amadores.

O RRM já visitou Ubatuba (SP), Salvador (BA), Florianópolis (SC), Brasília (DF) e Fortaleza (CE), além de Niterói, Cabo Frio e Búzios, no estado do Rio. Sem fronteiras, o evento cruzou o oceano e realizou uma etapa em Lisboa, Portugal, em 2010.