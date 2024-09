Dorival Júnior, técnico da seleção brasileira - MARCELLO DIAS/CBF

Publicado 05/09/2024 14:47

Rio - O Brasil inicia um novo ciclo nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. O técnico Dorival Júnior fará a sua estreia na competição nesta sexta-feira (6), às 22h (de Brasília), contra o Equador, no Couto Pereira, pela sétima rodada. Com o objetivo de se reabilitar na competição, a seleção brasileira aposta num time mais veloz para superar a forte marcação equatoriana.

"Precisaremos ter troca de passes com velocidade e dinâmica, mobilidade dos homens de frente para alcançar a última linha adversária e fazer movimentos em profundidade que tragam desconforto ao adversário. Será um jogo complicado, não esperem um jogo tranquilo, o Equador fez uma grande Copa América", disse o treinador.

Dorival Júnior promoveu mudanças no meio-campo e ataque, e testou o time com Alisson; Danilo, Éder Militão, Gabriel Magalhães e Guilherme Arana; André, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Vini Jr, Rodrygo e Endrick. Apesar da eliminação nas quartas de final da Copa América, o treinador segue invicto no comando da seleção brasileira.

"Os processos se completam a partir do momento que tem tempo, repetição e, principalmente, se busque correções para alcance de resultados. Sempre acreditei muito nisso. Nunca saí de um ponto zero para o 10 em uma tacada única. Existem percalços, mas encontramos soluções, com times que ganharam títulos e grandes equipes que saíram da zona de rebaixamento. Me preparei para estar aqui", afirmou.