Sebástian Beccacece chegou ao comando do Equador no início do mês de agostoDivulgação/Racing

Publicado 05/09/2024 15:28

A queda nas quartas de final da Copa América dos Estados Unidos, nos pênaltis, diante da Argentina, fez a seleção equatoriana trocar de técnico. Sebastián Beccacece foi contratado para a vaga de Félix Sánchez Bas e estreia logo diante do Brasil, nesta sexta-feira, em Curitiba. O treinador argentino ressalta as qualidades do adversário, mas vê sua equipe pronta para fazer história.

"Brasil é Brasil, mas temos jogadores que acreditam que podem (ganhar). Montaremos uma equipe equatoriana competitiva e que busque também ser protagonista. Sabemos do potencial do rival, mas é uma grande oportunidade para mudar a história", afirmou o treinador argentino.

Para seu primeiro jogo, Beccacece trabalhou poucos dias. Mas mostrou-se orgulhoso e satisfeito com o que viu nas atividades. "Nestes dois dias que treinamos, ficamos muito felizes com a forma como nos conectamos com os jogadores. Não deixamos o planejamento ao acaso, confiamos nos jogadores que temos atualmente", ressaltou.

Ao frisar os "jogadores que tem", o técnico lamenta os tantos de desfalques pelo setor ofensivo na direita. Além de ter perdido dois titulares, as reposições também acabaram com problemas musculares e serão ausências no Couto Pereira.

"Chamamos o Alan Minda para jogar pela direita, porém o jogador chegou com desconforto e por isso chamamos o Hurtado, mas ele não pôde nos acompanhar devido também a um desconforto", lamentou.

Com problemas de escalação, o Equador não esconde que vai investir nas jogadas aérea, já que tem bastante defensores que aparecem de surpresa na área. Enner Valencia, centroavante do Internacional, pode ser outra aposta.

"Trabalhamos bastante nas bolas paradas, pois temos jogadores em condições de surpreender", disse Beccacece, feliz com o primeiro contato com seu artilheiro. "Conversei com o Enner Valencia, o vi com a mesma mentalidade de sempre e valorizo sua perseverança Os atacantes estão entusiasmados aqui."