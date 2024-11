Flamengo e Fluminense fazem o jogo da volta da final do Carioca Feminino no dia 25 - Úrsula Nery/Ferj

Flamengo e Fluminense fazem o jogo da volta da final do Carioca Feminino no dia 25Úrsula Nery/Ferj

Publicado 16/11/2024 13:51

Flamengo e no empate em 1 a 1 pelo jogo de ida da final do Campeonato Carioca Feminino, neste sábado (16), no Luso-Brasileiro. O Rubro-Negro chegou perto de abrir vantagem no clássico, com o gol de Jucinara, mas o Tricolor empatou nos minutos finais, com Keké.

Fluminense ficaram, neste sábado (16), no Luso-Brasileiro. O Rubro-Negro chegou perto de abrir vantagem no clássico, com o gol de Jucinara, mas o Tricolor empatou nos minutos finais, com Keké.

A partida de volta para definir o campeão está marcada para o dia 25, uma segunda-feira, às 20h (de Brasília), também no estádio da Ilha do Governador. Em caso de novo empate, o título será definido nos pênaltis.



Como foi o Fla-Flu no Carioca Feminino

O Flamengo começou melhor a partida, mas teve dificuldades para encontrar espaço na bem postada defesa adversária. Então encontrou o gol em uma jogada de bola parada.



Jucinara cobrou falta e abriu o placar, contando com uma falha da goleira Letícia Bussato, aos 13 minutos do primeiro tempo.



Após o gol, a partida da final do Carioca ficou sem grandes emoções, com um Fluminense com muita dificuldade para chegar com perigo ao ataque. No segundo tempo, o técnico tricolor Hoffmann Túlio foi expulso por reclamação acintosa e por fazer o gesto de roubo.



Mesmo assim, o Tricolor passou a controlar o jogo até que, aos 43 minutos, Keké completou cruzamento, após corte errado da zaga rubro-negra.