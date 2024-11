Dorival Júnior em ação durante treino da seleção brasileira - Rafael Ribeiro / CBF

Dorival Júnior em ação durante treino da seleção brasileiraRafael Ribeiro / CBF

Publicado 18/11/2024 13:10 | Atualizado 18/11/2024 13:15

Rio - O Brasil é considerado o país do futebol, entretanto, a popularidade desse esporte o leva a ser o mais praticado no planeta. Segundo dados da Federação Internacional de Futebol (FIFA), cerca de 270 milhões de pessoas atuam em atividades diretamente relacionadas ao esporte. Dados da pesquisa Kantar IBOPE Media mostram que 68% dos internautas brasileiros com 18 anos ou mais se consideram fãs de futebol.

Pensando nessa grande fatia de amantes desse esporte, o sensitivo Robério de Ogum fez previsões para a seleção brasileira e sobre o futuro de Neymar.

"O treinador da Seleção Brasileira, Dorival Júnior, deixa a seleção no ano que vem. Ele será demitido, ou seja, não será o técnico na Copa de 2026. E o atual presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, também não permanecerá no cargo. Será um ano muito difícil para o futebol brasileiro pela crise que terá na CBF", afirma.

Em relação a Neymar, que o guru já havia antecipado que teria mais contusões nesse ano e enfrentaria um período de muitas alternâncias, ele pontua que para o próximo ano terá sua volta ao país natal.

"Entre 2025 e 2026 o Neymar voltará para o Brasil e encerrará sua carreira por aqui. Ele ainda vai jogar aqui no nosso país e conseguirá sair dessa maré negativa, que foi trazida por essa falta de equilíbrio espiritual. Inclusive, ele precisa se cuidar nesse sentido. Mas sua carreira no Brasil ajudará nisso”, finaliza.