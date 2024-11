Fotos: Neymar compra cobertura de luxo com elevador para carro por R$ 314 milhões

Bugatti Residences deve ser entregue em 2026. Neymar desembolsou 54,4 milhões de dólares (aproximadamente R$ 314 milhões) para comprar uma cobertura de luxo em Dubai, nos Emirados Árabes. O empreendimento chamado de

O edifício promete residências de alto padrão e com muito luxo, além de ter um toque especial para quem curte carrões esportivos. Entre uma das atrações está um elevador para que o jogador possa subir com carro até a cobertura.

Neymar participou de uma cerimônia nesta segunda-feira (18) para assinar o contrato de compra. Além dele, estiveram presentes Neymar Pai e a namorada Bruna Biancardi.



O empreendimento imobiliário em Dubai tem a união de uma das maiores empresas do setor nos Emirados com a fabricante de carros esportivos de luxo Bugatti. Serão 182 residências cada uma com um projeto único.



Além do elevador exclusivo, haverá também uma piscina com visão panorâmica da cidade na cobertura. Já o condomínio contará com uma praia exclusiva para os moradores, inspirada na Riviera Francesa.



A promessa é de um visual arquitetônico futurista, com linhas suaves e uma estética que reflete a aerodinâmica dos carros esportivos.

