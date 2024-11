Momento em que a arquibancada do estádio do Nou Sardenya quebra e torcedores do Sant Andreu caem - Reprodução de vídeo

Momento em que a arquibancada do estádio do Nou Sardenya quebra e torcedores do Sant Andreu caemReprodução de vídeo

Publicado 18/11/2024 10:52

O clássico entre CE Europa e Sant Andreu, pela quarta divisão espanhola, foi suspenso após a estrutura da arquibancada do estádio do Nou Sardenya, em Barcelona, quebrar. Alguns torcedores do time visitante, que comemoravam o quinto gol na vitória parcial por 5 a 3, caíram dentro do campo.



Me meto en Twitch y en recomendados me sale el derbi Europa-Sant Andreu. Pincho un momento y a los 10 segundos pasa esto pic.twitter.com/fR60zlTztJ — Rotochop (@RotoChop_) November 17, 2024

Nas imagens que circulam pela internet, um fotógrafo que trabalhava na partida também foi atingido. Fotos também mostram uma coluna de ferro quebrada. Momentos antes, os torcedores do San Andreu pulavam bastante na arquibancada.

Imediatamente, os jogadores pararam a comemoração para socorrer os torcedores. Segundo a imprensa local, apenas uma pessoa ficou ferida e precisou de atendimento.

No setor visitante do estádio, havia cerca de 800 pessoas. Diante do ocorrido, o juiz suspendeu a partida por falta de segurança, no início do segundo tempo.



Como faltavam cerca de 40 minutos, o jogo será retomado em outra data, ainda não confirmada.