Final da Copa do Brasil foi na Arena MRV - Pedro Click / Atlético

Publicado 18/11/2024 11:19

Rio - O suspeito de arremessar uma bomba no gramado da Arena MRV, que feriu o fotógrafo Nuremberg José Maria, de 67 anos, durante a final da Copa do Brasil, entre Atlético-MG e Flamengo, será indiciado por tentativa de homicídio. O homem foi preso no último domingo.

"Ele não é parte de uma das organizadas pela forma como eles se identificam, mas ele estava no meio da organizada pela forma como ele adquiriu o ingresso. Ele entra com as bombas porque o sistema de revista é frágil. E é por isso que nós (governo estadual) queremos assumir esse sistema de revista em jogos mais críticos", afirmou o Mateus Simões, vice-governador de Minas Gerais.

De acordo com o político, o suspeito tem 25 anos, mora em Contagem e não tem passagem pela polícia. Ele teria atirado cerca de 25 artefatos em direção ao gramado. Cerca de 300 sinais gravados de imagens foram utilizados na investigação, que identificou o homem na última sexta. Ele foi preso dois dias depois.

Nuremberg José Maria foi atingido por um artefato arremessado em direção ao campo. Na explosão, ele fraturou três dedos e rompeu um dos tendões do pé. Depois de cinco dias internado, o fotógrafo recebeu alta hospitalar na sexta-feira. O profissional atua como autônomo e está impossibilitado de trabalhar nos próximos três meses.

Além do caso envolvendo o repórter fotográfico, a partida teve outros incidentes registrados em súmula, que levaram o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) a interditar provisoriamente a Arena MRV. Os advogados do clube mineiro recorreram da decisão e tentam que o time atue no estádio com portões fechados até o julgamento do caso.

Na última quinta-feira, o Atlético-MG anunciou ter identificado mais de 20 pessoas envolvidas nos incidentes que ocorreram na final da Copa do Brasil. Além de responderem criminalmente, o clube promete punir os identificados administrativamente, de acordo com as regras de utilização da Arena MRV e do programa de sócio-torcedor.

A partida entre Atlético-MG e Flamengo aconteceu no último dia 10. O Flamengo se sagrou pentacampeão da Copa do Brasil, após derrotar o Galo, em Belo Horizonte, por 1 a 0. No jogo de ida, o Rubro-Negro havia vencido no Maracanã por 3 a 1.