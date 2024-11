Hulk, atacante do Atlético-MG, em ação no Brasileirão - Pedro Souza/Atlético-MG

Publicado 24/11/2024 10:19

Mudança de discurso uma semana antes da grande final da Libertadores. Após mais um tropeço no Brasileirão, contra o São Paulo, o atacante Hulk, do Atlético-MG, projetou o duelo com o Botafogo no próximo dia 30, em Buenos Aires, valendo o título continental, e jogou a responsabilidade para o lado dos comandados de Artur Jorge.

"Do outro lado o Botafogo, que tem jogadores que estão em um momento muito bom, vivendo um momento especial de suas carreiras, defendendo seus países, jogando em seleções, então isso, querendo ou não, valoriza também os jogadores. Tenho certeza que vão estar todos motivados, e temos que ser realistas e aceitar que o favorito é o Botafogo, sem dúvida", disse Hulk.

O camisa sete do clube mineiro esteve envolvido na confusão depois do empate em 0 a 0 com o Glorioso, na última quarta-feira (20), no Independência, pelo Brasileirão. Em meio à discussão por suposta provocação de Luiz Henrique, que acabou sendo expulso por arremessar uma garrafa em um dos seguranças do estádio, Hulk e outros jogadores do Galo, como o volante Otávio, subiram o tom falando sobre a final do dia 30.

Botafogo e Atlético-MG decidem a Libertadores no próximo sábado em Buenos Aires, no Monumental de Núñez, às 17h (de Brasília). Se o Glorioso vem de três empates e perdeu a liderança do Brasileirão, o Galo vive sequência ainda pior. A equipe não vence há nove jogos e, neste período, perdeu ida e volta da decisão da Copa do Brasil contra o Flamengo.

"Então vamos trabalhar bastante para que todos os jogadores acordem nos seus melhores dias ali, no seu melhor dia, para que a gente possa ter uma conexão muito boa, fazer muito bem o papel que o Milito vai passar para a gente, eu tenho certeza que ele tem uma ideia boa para essa final e tentar dar o nosso melhor para que, se Deus quiser, voltar para casa com o título", afirmou Hulk.