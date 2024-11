Mosaico da torcida antes do início de Botafogo x Corinthians - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 29/11/2024 20:08

Argentina - A torcida do Botafogo fez boas festas no estádio nesta temporada. Os elementos mais elogiados foram os mosaicos, que são organizados pelo movimento "Ninguém Ama Como A Gente". Para surpresa dos torcedores, o grupo confirmou que haverá um mosaico no setor da torcida do Glorioso, na final da Libertadores, contra o Atlético-MG, neste sábado (30), no Estádio Monumental, em Buenos Aires.

O mosaico acontecerá no setor "CAT 3B", localizado na parte superior da arquibancada atrás do gol, reservado para a torcida alvinegra. Além disso, haverá outros materiais distribuídos nos demais setores do estádio.Esse ano, a torcida do Botafogo fez o primeiro mosaico fora de casa na partida contra o Grêmio, no Espírito Santo, e também o primeiro fora da região sudeste, em Brasília. Agora, será o primeiro mosaico internacional de uma torcida carioca.A Conmebol prevê um público de 70 mil pessoas para a final, com a maior parte composta por torcedores do Botafogo. Se o público for confirmado, será a final única com maior presença de público, superando Fluminense x Boca Juniors, no ano passado, que contou com 69.300 torcedores.