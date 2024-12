Jade Barbosa opera joelho para tratar lesão - Reprodução / Instagram

Jade Barbosa opera joelho para tratar lesãoReprodução / Instagram

Publicado 06/12/2024 14:33 | Atualizado 06/12/2024 14:47

Rio - A ginasta Jade Barbosa realizou uma cirurgia no joelho direito nesta sexta-feira (6), no Hospital Samaritano, em Botafogo, Rio de Janeiro. A intervenção foi necessária devido a uma lesão parcial no ligamento cruzado anterior (LCA), diagnosticada recentemente.

fotogaleria

Em uma publicação nas redes sociais, Jade compartilhou detalhes do procedimento e explicou que a decisão foi tomada com o objetivo de iniciar um novo ciclo com mais segurança. Jade Barbosa deixou claro que não pretende encerrar sua carreira. A atleta reafirmou seu compromisso com a ginástica e estabeleceu como meta voltar às competições no próximo ano."Estou confiante e estarei em excelentes mãos durante meu pós-operatório, com todo o suporte das equipes do COB, CBG, CRF e CDA. Meu objetivo é voltar às competições em 2025, mantendo viva minha paixão pela ginástica, que faz meu coração bater mais forte", declarou.A atleta também expressou gratidão aos fãs pelo apoio em sua trajetória e na recuperação. "Quero agradecer por todo o carinho recebido. Prometo voltar ainda mais forte e preparada para defender as cores do meu clube e do meu país. Obrigada por estarem ao meu lado nessa jornada!", escreveu.