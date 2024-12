Assim como na Fórmula 3, Gabriel Bortoleto venceu a Fórmula 2 em seu ano de estreia - Divulgação / Fórmula 2

Assim como na Fórmula 3, Gabriel Bortoleto venceu a Fórmula 2 em seu ano de estreiaDivulgação / Fórmula 2

Publicado 08/12/2024 08:24

Abu Dhabi (EAU) - Apesar da vitória do GP de Abu Dhabi ter ficado com o paraguaio Joshua Durksen, Gabriel Bortoleto é campeão da Fórmula 2. O brasileiro chegou em segundo na corrida e confirmou o título da categoria.

A expectativa para a disputa com o Isack Hadjar, seu principal rival na disputa pelo troféu do campeonato era grande, afinal, a vantagem de Bortoleto para ele na liderança era de 4,5 pontos. No entanto, o francês teve problemas com seu carro na largada e precisou voltar aos boxes.

Isso permitiu que o brasileiro tivesse maior tranquilidade na corrida, já que, mesmo retornando para as pistas, Hadjar ficou duas voltas atrás do futuro piloto da Sauber na Fórmula 1.



"É a melhor sensação do mundo, não consigo explicar o que estou sentindo agora. Tanta adrenalina, alegria, todos estão aqui me apoiando, todo o Brasil me assistindo às 6h da manhã. Consegui retribuir essa alegria em um domingo pela manhã. É um sonho, é espetacular. Não estou pensando muito, estou em outra dimensão", disse Bortoleto.

"Obrigado a todos que me ajudam e me apoiam, esse título é para vocês. Isso mostra o quanto o Brasil é forte, e vou voltar a representar vocês na Fórmula 1", completou.

Dois títulos consecutivos

Gabriel Bortoleto encerrou sua jornada nas categorias de base igualando o feito que apenas Charles Leclerc, George Russell e Oscar Piastri conseguiram: conquistar a Fórmula 2 e a Fórmula 3 no ano de estreia.



Agora, o próximo capítulo do brasileiro é na principal categoria do automobilismo, onde vai defender a Sauber.

O país não tem um representante fixo Fórmula 1 desde 2017, quando Felipe Massa correu pela Williams. Neste período, Pietro Fittipaldi correu duas provas pela Haas em 2020, substituindo Romain Grosjean após o francês se acidentar em uma corrida no Bahrein.