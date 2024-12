Nadadores invadiram a Praia de Copacabana para os 15 anos do RRM - Divulgação / Effect Sport)

Publicado 10/12/2024 14:51

Rio - A festa de 15 anos do Rei e Rainha do Mar foi inesquecível. Milhares de atletas profissionais e amadores, de diferentes lugares do mundo, comemoram a data com uma edição memorável na Praia de Copacabana, neste final de semana, com o alto astral sem igual do maior evento de esportes de praia do mundo. No total, foram 6.400 participantes, novo recorde da marca, com integrantes de 10 países, na etapa que encerrou a temporada 2024.

Luiz Felipe Lebeis foi o grande vencedor do Desafio 15 anos do RRM Divulgação / Effect Sport)



O Rei e Rainha do Mar ofereceu atrações para toda a família, com provas dedicadas também às crianças. Foram dois dias de programação, sábado e domingo, na 48ª edição do evento, criado e organizado pela agência Effect Sport.



O marco de 15 anos foi celebrado com uma prova especial. Dividido em dois dias, sendo 10 km no sábado e 5 km no domingo, atletas foram para a água para completar 15 km do desafio, em percurso que incluiu a Praia do Diabo, Arpoador, Ipanema e Leblon. O céu azul claro no final de semana complementou o cenário deslumbrante do trajeto.



Inclusão e democracia são pilares do Rei e Rainha do Mar, e o pódio do Desafio 15 Anos ilustra bem isso. A jovem Beatriz Fleury Maia, de apenas 19 anos, foi a grande campeã no feminino, seguida por Georgia Moreira e Anne Brumana, respectivamente. "Não consegui nadar bem nos 10k, mas deu tudo certo no 5k. O mar estava lindo, o astral do evento é espetacular, e estou muito feliz com essa conquista", celebrou a vencedora.

Foram 6.400 atletas de diversos lugares do mundo presentes no evento Divulgação / Effect Sport)



Já entre os homens, Luiz Felipe Lebeis, de 40 anos, dominou as duas provas do desafio para garantir o título. Experiente, ele participa desde a primeira edição do evento, em 2009, e teve a companhia de Thiago Toshio e Mauro Monteiro no pódio, respectivamente. Lebeis nadou os 15 km em 3 horas e 14 minutos, enquanto Beatriz ficou no mar por 4 horas e 5 minutos para sagrar-se campeã.



“Foi um final de semana perfeito. Foi uma experiência incrível, tanto no sábado como no domingo, com condições perfeitas hoje. Participo desde sempre, e a cada ano o evento fica melhor. Foi um desafio muito legal de se fazer”, disse Lebeis.



A etapa ainda contou com provas para atletas experientes e iniciantes, no feminino e masculino, como Open (500 metros), Sprint (1 km), Classic (2,5 km), Challenge (5 km) e Super Challenge (10 km). O Beach Biathlon misturou natação e corrida, com percurso de 1 km no mar e 2,5 km na areia, enquanto o Beach Run ofereceu opções de 2,5 km e 5 km. As crianças também participaram em provas Kids Swim e Kids Run. Os resultados completos de todas as disputas estão disponíveis por meio do site reierainhadomar.com.br.



Criado em 2009, o evento chancelado pela Global Swim Series já reuniu mais de 125 mil atletas profissionais e amadores ao longo da história, sendo 48 edições no Brasil e no exterior. O nascimento foi em Copacabana, no Rio de Janeiro, até hoje seu palco mais tradicional, e ganhou o mundo. Ubatuba (SP), Salvador (BA), Florianópolis (SC), Fortaleza (CE) e Brasília (DF) já receberam o Rei e Rainha do Mar, além de cidades como Niterói, Cabo Frio e Búzios, também no Rio de Janeiro. Logo no ano seguinte ao nascimento, o evento cruzou o oceano e realizou sua primeira edição internacional, em Lisboa, Portugal.



“Vivenciamos um final de semana inesquecível, a altura do marco de 15 anos do maior evento de esportes de praia do mundo. O Rei e Rainha do Mar é um evento especial, que se preocupa com cada detalhe para que a experiência do participante seja única. É um time muito dedicado que promove o evento, em cada segmento. Nossa conquista é o sorriso estampado no rosto do atleta, seja na largada, durante as provas, na linha de chegada ou na confraternização de sua conquista com familiares e amigos”, comemorou o CEO da Effect Sport e ex-nadador, Pedro Rego Monteiro.



