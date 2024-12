Botafogo conquistou o tricampeonato do Brasileirão após vitória sobre o São Paulo - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 11/12/2024 08:30 | Atualizado 11/12/2024 08:35

Rio - Campeão da Libertadores e do Brasileirão, o Botafogo liderou o faturamento com prêmios no Brasil em 2024. O Glorioso embolsou quase R$ 250 milhões em premiações por causa dos títulos e ficou isolado na liderança do ranking de cifras, seguido pelo Flamengo, que ganhou a Copa do Brasil, que recebeu quase R$ 180 milhões, de acordo com o levantamento do "UOL".

Botafogo e Flamengo ficaram muito à frente de Fluminense e Vasco. Campeão da Recopa, o Tricolor foi o sétimo que mais faturou no país, com cerca de R$ 67 milhões por conta das premiações com a Copa do Brasil, Libertadores e Brasileirão. Já o Cruz-Maltino, que não disputou competição internacional, foi apenas o 12º, com cerca de R$ 50 milhões.

Fora do Rio de Janeiro, o Atlético-MG foi o único que ultrapassou a marca de R$ 100 milhões em prêmios. Vice-campeão da Libertadores e da Copa do Brasil, o Galo embolsou quase R$ 172 milhões e poderia ter ultrapassado o Botafogo caso conquistasse algum título. Já o Criciúma, por sua vez, foi o time do país que menos faturou, com apenas R$ 5,5 milhões.

Veja os times que mais faturaram em 2024:

1º - BOTAFOGO: R$ 247,7 milhões

2º - FLAMENGO: R$ 177,8 milhões

3º - Atlético-MG: R$ 171,8 milhões

4º - São Paulo: R$ 89,7 milhões

5º - Palmeiras: R$ 84,6 milhões

6º - Corinthians: R$ 77,2 milhões

7º - FLUMINENSE: R$ 66,9 milhões

8º - Cruzeiro: R$ 62,3 milhões

9º - Fortaleza: R$ 62,2 milhões

10º - Inter: R$ 54,3 milhões

11º - Grêmio: R$ 54,2 milhões

12º - VASCO: R$ 49,3 milhões

13º - Bahia: R$ 44,8 milhões

14º - Bragantino: R$ 36,6 milhões

15º - Juventude: R$ 30,3 milhões

16º - Athletico-PR: R$ 29 milhões

17º - Vitória: R$ 22,9 milhões

18º - Cuiabá: R$ 15,8 milhões

19º - Atlético-GO: R$ 9 milhões

20º - Criciúma: R$ 5,5 milhões